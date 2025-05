Esimesed Eesti maasikad said juba valmis külma kevade kiuste

Tõsi, marjad ei valminud avamaal, vaid kasvuhoones. See on esimene kord, mil Marimarta saak tuleb kilemajast. Tegu oli eksperimendiga, sõnas perenaine Janika Lindsalu. Eelmisel aastal läks nii, et ta tellis kogemata liiga palju maasikataimi ja neid polnud kusagile panna. «Minema ei tahtnud ju ka visata ja siis abikaasa pakkus, et äkki paneme need kasvuhoonesse tomatitaimede vahele,» rääkis Janika Lindsalu.