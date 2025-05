Juhtkiri Lapsed süsteemi hammaste vahel

Tark rahvas on Eesti suurim väärtus – kui palju oleme me seda kuulnud. Aga sellel kevadel kostab üle Tartu linna muret selle pärast, et meie süsteem, koolisüsteem, seab takistusi targaks saamisel. Ja nimelt, et gümnaasiumikohtadele on nii suur tung, et paljud soovijad ei pääsegi Tartus keskharidust omandama. Ei mahu ka linnalähedastesse gümnaasiumitesse.