Alo Põldmäe: marginaale üldlaulupeost, õigusjärglusest ja Tartu Vaimust

Iga üldlaulupeo eel kerkib üles tulevikuküsimus. Kas laulupidu on enesestmõistetavus? Kas on vaja moderniseerimist? Korrektiive repertuaaris? Laulupidude üldjuhi Uno Uiga intervjuust Videvikule: «Ligi poolteist sajandit on pidu sellisena vastu pidanud, seepärast arvan, et ei maksaks pidu liialt moderniseerida. Üldlaulupidu peab olema selle sõna otseses mõttes üldrahvalik, ajastule vastav ja jõukohane.»

Kas laulupidu on ohus? Jah, on. Kasvõi sellepärast, et praeguse aja heitlik maailm paneb vaatama kõike uue pilguga. Vaja on riigi ja kogukondade suuremat toetust ja tähelepanu. Meenutame sõltuvusi ajaloo keerdkäikudest: neli korda on olnud kuni 14-aastaseid vahesid. Põhjusteks revolutsioonid, maailmasõjad. On suur ime, et alates 1947. aastast on kõik peod toimunud.