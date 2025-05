​Vanal sõjalennuväljal kerkib pika pausi järel taas lava suureks kontserdiks

Kontserdi korraldab agentuur PS Music Agency. «Et sel aastal on palju suuri muusikasündmusi just Tallinnas, siis otsustasime pakkuda inimestele midagi teistsugust,» vahendas PS Music Agency turundusjuht Triinu Talviste.

«Tartu on meile alati südamelähedane olnud ning Raadi lennuväli on eriline paik, kus on piisavalt ruumi, et külastajatel oleks mugav ja turvaline kontserti nautida.»