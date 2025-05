Naabervalla juhiks kippuv Taavi Aas sai umbusaldusavalduse

Umbusaldusavalduse algatas Jõgeva vallavolikogu opositsioonis olev valimisliit Omad Inimesed. «Olukorras, kus Jõgeva vallavanem on selgelt väljendanud soovi asuda Põltsamaa vallavanemaks, ei näe me võimalust, et ta jätkab Jõgeva valla juhtimist,» selgitas avaldust üle andes valimisliidu esindaja Priit Põdra.