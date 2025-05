Peoga, ikka peoga. Ükskõik kuidas lavastus ka vastu võetakse, töö on ikkagi ära tehtud. Tänapäeval annavad teatrite tihedas konkurentsis lavastaja, näitlejad ja kogu meeskond täispanuse, et kõik õnnestuks. Sellest tekkinud pinge tuleb pärast esietendust kuidagi maha võtta, näiteks peoga, ja enamasti on suur rõõm, et läks hästi.