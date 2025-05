GALERII Aplaus muutis Vanemuise suure maja teatrikohviku restoraniks

Kahe ja poole nädalaga on ruumid põhjalikult muutunud. Gustav Cafe üks omanikke Joel Ostrat rääkis, et põrandad on üles võetud, vaibad vahetatud, seinad värvitud. «Minu meelest on nüüd avaram ja helgem,» lisas ta. «Kohti on sees 102 ja väljas on Tartu arvatavasti kõige suurem terrass peaaegu 200 istekohaga.»