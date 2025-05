Et ilmaennustus lubab nädalavahetuseks sadu, otsustas kolme aasta eest Ameerika Ühendriikidest Tartusse kolinud Angela Parker tulla koos oma kolme lapsega randa päikest nautima.

Kuigi vesi oli veel üksjagu jahe, ei heidutanud see ta lapsi, kes lõbusalt jalgupidi vees plätserdasid ning veest kivikesi ja taimi korjasid. «Vesi on nii mõnus,» kilkas kaheksa-aastane Mia. «Enam ei tundu see isegi külm!»