Sügavalt enneaegne Franz Jesper vajab hingamistuge ja ravitoitu

Kodus on sel väiksel poisil vaja akuga hapnikuaparaati, mis hoiab hingamist ka siis, kui elektrivool katkeb või ees ootab sõit arsti juurde. Lisaks on tal tarvis ravitoitu, sest suu kaudu poiss veel süüa ei suuda.

Franz Jesper sündis juba 23. rasedusnädalal. Sügavast enneaegsusest on pisipoisil mitu rasket diagnoosi, nende seas enneaegsete retinopaatia ehk silma võrkkesta haigus ning bronhopulmonaalne düsplaasia ehk enneaegsete krooniline kopsuhaigus. Just viimase tõttu vajabki Franz Jesper lisahapnikku. Samuti on talle paigaldatud gastrostoom, mille kaudu manustatakse ravitoitu, mis aitab poisil kosuda ja kasvada.