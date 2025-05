Aastaid on linnavõim arendanud Tartut, et inimesed loobuksid autosõidust ning liikleksid pigem jalgrattaga. Tartu Postimees kutsus kaasa abilinnapea Meelis Leidti ja klubi Tartu Maraton tegevjuhi Indrek Kelgu, kaks kogenud rattaliiklejat, et nende seltsis selgeks teha, kui raske või kerge, kui muretu või riskantne on hommikul autode vahel ja kõrval tööle vändata. Et päevad pole vennad, tegime nädalase vahega kaks sõitu.​