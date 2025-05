Veeriku linnaosas asuv Ravila 58 korterelamu on esmapilgul tavaline viiekorruseline paneelmaja, ent selle keldrisse viivatel välisustel märkab terasem silm sinise- ja oranžikirjusid kleebiseid, mis annavad teada, et ukse taga asub varjumiskoht. 60 korteriga maja keldris on olemas kõik, mida võivad elanikud vajada, et elada üle pikk elektri-, vee- ja sidekatkestus, aga halvimal juhul saab seal kaitset ka sõjaohu eest.