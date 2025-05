Pallases õppinud graafik Helgi Hirv kasvatas pojast luuletaja

«Aastate jooksul on Helgi Hirv joonistanud palju loodusmotiive,» on kirjas Edasis 25. mail 1975. «Kogunenud on virnad joonistuslehti, igaühel mälestus suve-, talve-, sügis- või kevadpäevast. Tunnistused elavast loodusest, kunstniku mõttest. Kuid joonistus on graafikule vaid mõtte ja teo algus. Majad, puud, tänavad tuleb metalli abil kunstiks teha. Mõte tuleb kõigepealt metallile kanda.»