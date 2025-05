Fakt on aga, et harva õnnestub meil oma plaane väliste tegurite muutumisest tingitud ümberkorraldusteta täita. Viimastel aastatel on plaane segama tulnud koroona ja Venemaa sõda Ukrainas – välised tegurid, millega oleme pidanud paratamatult töödes ja tegemistes arvestama.