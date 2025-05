Pahameel tuuleparkide pärast päädis Põltsamaal võimupöördega, vallajuhiks sai üllatusmees

Umbusaldajad heitsid volikogu juhtidele ja vallavanemale ette tuuleparkide eriplaneeringuga seotud asjaajamist. Endine keskerakondlane, Põltsamaa volikogus seni opositsiooni kuuluv Andres Vään märkis, et umbusaldamine on Põltsamaal harva esinev nähtus, kuid tugeva tõuke selleks on andnud tuuleparkide eriplaneering.