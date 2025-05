Õpisündmus: linnapea räägib jalutuskäigul elukestvast õppest

ETKA Andras tegeleb täiskasvanuhariduse populariseerimisega. «Meie soov on tutvustada erinevaid õppimisvõimalusi,» ütles ürituse eestvedaja ja Tartumaa täiskasvanuhariduse võrgustiku juht Liis Raag.

Raag lisas, et ühenduse teine siht on märgata tublisid õppijaid, suurepäraseid koolitajaid ja kiiduväärseid õpitegusid. Selleks on käimas tunnustuskonkurss.