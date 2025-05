Tartu ülikooli korvpallikooli noored triumfeerisid Eesti meistri- ja karikavõistlustel kõigis vanuseklassides

«Tänan kõiki meie treenereid. See ajalooline saavutus on otsene peegeldus nende pühendumusest, töökusest ja oskusest noori inspireerida,» sõnas Tartu ülikooli korvpallikooli juht Esko Tõnisson. «Väga oluline roll on ka lapsevanematel, kes iga päev oma lastega tegelevad ja on neile selgeks teinud tee spordihoonesse.»