Kirjastuses Ilmamaa on valminud 319-leheküljeline raamat «Riimiga ja ilma», milles on poeedi, novellisti ja romaanikirjaniku Andres Vanapa (1924–2004) luuleparemik. Kogumiku on koostanud tema poeg Elia Mell, kes on kirjutanud ka järelesõna.