Tavapäratu Lõunakeskuse jäähall meelitas maailmameistrist treeneri laagrit pidama

Stéphane Lambiel andis mõista, et ta on treenerina küll nõudlik ja põhjalik, kuid tõdes, et kõige olulisem on noori sportlasi harjutada kohanema uute tingimuste, väljakutsete ja tehnikatega nii, et neil sära silmist ei kaoks. Kuid et kodulinna jääväljak on igal kevadel kuuks ajaks suletud, reisitaksegi siis mõnda välisriiki, uude keskkonda treenima.

Uus keskkond õpetab

Kui varem on Šveitsi koondislased käinud näiteks Jaapanis ja Austrias, siis Eestisse jõuti justkui tänu 16-aastasele noorele iluuisutajale Maria Eliise Kaljuverele, kellele Lambiel on koreograaf. Tänu uisutalendi treenerile Tiiu Valgemäe ja endisele iluuisutajale Gerli Liinamäe, kes on nüüd Stéphane Lambieli klubis treener, kuuliski šveitslane Tartust ja otsustas laagri siin korraldada.

«Minu jaoks on oluline luua laager, kus lastel tuleb silmitsi seista uute olukordadega ja nii saan näha, kuidas nad siis funktsioneerivad – see on treenerile väga väärtuslik info, sest võistlustel on ka uuet situatsioonid, stress ja keskkond,» selgitas Lambiel.