Heategevusühingu liikmed istutasid klubi juubeli puhul parki uhke puu

Lions-klubi on ülemaailmne heategevusorganisatsioon, mis ühendab vabatahtlikke, kes soovivad panustada oma kogukonna ja laiemalt maailma heaolusse.

Seda suhtumist järgib ka Tartu Lions-klubi, kes toetab selle liikme, raadioajakirjanik Madis Ligi sõnul näiteks nägemisraskustega inimesi. Aastate jooksul on annetuste toel soetatud neile spetsiaalseid arvuteid.

Klubi sünnipäevade traditsioon on aga mõelda keskkonnale ja istutada linna mõni puu. Varem on neid mulda pandud Annelinna, ülikooli spordihoone juurde, ka Vaksali tänavale. Et nüüd täitus 35. tegutsemisaasta, istutasid klubi liikmed kesklinna, Tartu ülikooli raamatukogu ja Ülikooli tänava vahele parki veidi suurema puu, punase tamme.