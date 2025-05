PILDID Tavatu koosseisuga skulptuuritudengite kursus teeb nähtamatu maailma näituse

Pallase skulptuuriosakonna esimese kursuse tudengid on napile õppimise ajale vaatamata teinud tulemuslikke ettevalmistusi ühiseks väljapanekuks. See tuleb vaatajate ette 26. mail botaanikaaias. Suure tööisu kõrval on kursuse üks omapärasid vanuseline koosseis – noorimal kunstnikul on aastaid 19 ja vanimal 55.