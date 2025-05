Puukborrelioosi juhtumeid esineb vähem kui mullu, entsefaliiti paraku aga rohkem

Võsa- ja laanepuuk muutuvad aktiivseteks juba nelja soojakraadi juures, mistap võib soojalt alanud aastal tunduda, et puuke on erakordselt palju. Tegelikult soe ilm lihtsalt pikendab nende saaklooma otsimise perioodi.

Tänavu on mõnedki tartlased tundnud muret selle üle, et võrdlemisi soe talv ja vara saabunud kevad soosivad puukide rohkust, sestap kardetakse ka puukide levitatavaid haigusi. Samas on puukborrelioosi ehk Lyme’i tõve juhtude arv 2025. aasta esimestel kuudel väiksem kui mullu samal perioodil.