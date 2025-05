Vallavolinik: Aeg on tagasi astuda – vallavanem Alar Arukuusk ei kaitse kogukonda

Viimaste nädalate jooksul on Ülenurme, Tõrvandi ja Soinaste piirkonna elanikud seisnud silmitsi joogiveekriisiga, mille tagajärjel on mitmed inimesed haigestunud ning kogukond kaotanud usalduse kraanivee kvaliteedi suhtes. Selle kriisi keskmes on olnud info puudulikkus, vastutuseta suhtumine ning haldusvõimekuse puudumine. Nüüd on selge, et vallavanem Alar Arukuusk ei ole suutnud täita oma ametikohustusi kogukonna kaitsel, mistõttu on aeg tal vastutus võtta ja tagasi astuda.