GALERII Raadi lasteaed-põhikooli sarikapidu tõestas, et katus peab igati vett

Raadi uue lasteaed-põhikooli ehitus on jõudnud nii kaugele, et reedel sai pidada selle sarikapidu. Vallavanem Jarno Laur (pärjaga) oli igatahes kerkiva hoonega rahul.

Mullu novembris alanud Raadi lasteaed-põhikooli ehitus on jõudnud nii kaugele, et reedel sai pidada sarikapidu. Töö on edenenud tempokalt ja nii võib töötajate auks puhkepäeva teha küll, ütles peole tulnud Tartu vallavanem Jarno Laur. Aga lisas, et plaan on ikka endine – uueks kooliaastaks peab maja täitsa valmis saama.