Et vaktsineerimine on viimaste aastatega muutunud väga vastakaks teemaks, mille kohta ringleb palju eksitavat infot, otsustas Tartu Erakooli 4. klassi klassijuhataja Sigrid Lõugas oma õpilastega näituse õppeprogrammist osa võtta.

«On oluline, et lastele ei jääks kõrvu valeinfo,» rõhutas õpetaja Lõugas. Ta lisas, et kuigi koolis on sest teemast ikka aeg-ajalt juttu, võiks õppetöös vaktsineerimise vajalikkusele rohkemgi tähelepanu pöörata.