juhtkiri Iga reegel pole väärt kehtestamist

Aga nagu me Eesti elust ammugi teame, siis kipume reeglite sõnastamisega liialdama sellisel määral, et need muutuvad naeruväärseks, eluvõõraks ja koormavaks.

Viimasel ajal on paljudel hammaste vahel nn koolimäärus, mille haridusministeerium on koostanud heas usus – tahaks ju nii arvata –, et laste koolipäev oleks turvaline ja innustav algusest lõpuni. Aga tegelikkuses on iga süveneja leidnud sellest nõudmisi või soove, mille täitmine ei käi tegeliku eluga kokku.