Enriko Talvistu: kiireloomuline Laia tänava liiklusmuudatus

See, et ühepereeramu ees seisab kolm autot või Annelinna kortermaja ees oleks vaja iga korteri peale juba kahte parkimiskohta, on muutunud igapäevaseks ega kao niipea. Kõik kodanikud ei sõida sel või teisel põhjusel tõuksi ega jalgrattaga, olgu elektriga või ilma, ning vajadus isikliku auto järele jääb, sõltumata rendiautodest või pooltühjade lõõtsbusside liinide arvust.