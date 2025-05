Uus omanik rajab vanasse polikliinikusse ärid ja korterid

Omanikul on kava maja taas linlastele avada. «Esimesel korrusel võiksid olla ruumid restoranile või kohvikule, äripinnad ja korterid jäävad kõrgematele korrustele,» ütles Livida Grupi juht Kaarel Kiidron. «Tahame säilitada ja väärtustada hoone kihvti arhitektuuri.»

Maja haldamiseks loodi Livida Grupi tütarettevõte Livida Gildi OÜ. See on suurte arenduste puhul tavapärane praktika, sest nii on lihtsam kaasata äripartnereid ja investoreid, selgitas Kiidron.