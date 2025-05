Põltsamaa volikogu istung algas kolme umbusaldusavalduse üle andmisega

Umbusaldajate sõnul on vallavanem Karro Külanurm kaugenenud valla elanikest. Seda on ta eriti selgelt demonstreerinud viimasel ajal erilist tähelepanu pälvinud tuuleparkide eriplaneeringu teemal. «Karro Külanurm pole oma liidrikohustusi vastavalt rahva ootustele täitnud ning avatuse, empaatia ja otsustuskindluse ilmutamise asemel on ta põigelnud ja põgenenud avalikkuse tähelepanu eest ning andnud keerutavaid vastuseid, lükates valla eestkõnelejate rolli hoopis oma alluvaid, kelle eest ta peaks tegelikult seisma,» seisab umbusaldusavalduses. Avalduse esitajate hinnangul on Külanurm korduvalt tõestanud end juhtimisvõimetu ning nõrga vallavanemana, kel puudub julgus ja suutlikkus võtta vastu otsuseid.

Volikogu esimehele heidetakse samuti ette oskamatut juhtimist. Lisaks avaldavad allakirjutanud, et Indrek Eensalu tegutsemine volikogu esimehena ei ole jätnud usaldusväärset muljet. «Täiesti põhjendamatult on volikogu istungite päevakordadest välja võetud ebamugavaid eelnõusid ja teemakäsitlusi ning istungite läbiviimine on üldjoontes olnud kohmakas. Eraldi väärib tähelepanu intsident, kus Indrek Eensalu tõi märtsikuus volikokku otsuse eelnõu, millega maksti vallavanemale väidetava asendustöö eest tasu,» seisab avalduses. Umbusaldusele allakirjutanud leiavad, et otsus ei olnud kaugeltki läbipaistev, kahtlustäratav oli nii asjaolu, et täitmist vajav abivallavanema töökoht oli nii pikalt vakantne, kui ka see, et asendustasu maksti neli kuud hiljem. «Viimast põhjendas Indrek Eensalu sellega, et tal kukkus paber laua vahele,» seisis avalduses.