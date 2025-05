Erakonna ettepaneku esitas volikogu istungil Eesti 200 nimel volinik Kristiina Tõnnisson . Ta tõi põhjendustena välja, et autovabaduse puiestee on kujunenud Tartu suvise linnaruumi kasutuse oluliseks traditsiooniks – see toetab jalakäijate- ja kogukonnakeskset linnaruumiarusaama.

«On ääretult kahju, et just see tegevus, mis nii linlastele kui külalistele armsaks saanud, on otsustatud ära jätta,» seisab ettepanekus. «Vabaduse puiestee on suveperioodil olnud alates 2020. aastast autoliiklusele suletud. See on oluliselt ümber kujundanud elanike ja linlaste harjumusi. Kui nüüd taastada liikluskorraldus sellisel kujul, nagu see oli enne autovabaduse puiesteed, oleks tegemist sammuga tagasi.»