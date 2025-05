Tartu naabrust tabanud veereostusel on kaks võimalikku allikat

«Kui seda ehituse või remondi ajal korralikult välja ei voolutata, jääb see torru sisse ning võib seal hakata vee kvaliteedis ebastabiilsust tekitama,» rääkis Kapp. «Praegu ei ole teada, kust ja miks see paber tuli või kui kaua see midagi enda külge on korjanud. See on ehitaja töö kvaliteedi küsimus.»