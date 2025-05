Kliinikumi arvamuslõunal võtab elutööpreemia vastu südamearst, teadlane ja õpetaja Jaan Eha

Doktor Jaan Eha töötab senini kliinikumi südamekliiniku ülemarst-õppejõuna ning peab oma tööelu üheks saavutuseks kardioloogia eriala «muna ja kana» probleemi lahendamisele kaasaaitamist ehk kas infarkt või tromb – kumb on enne?

Ta toob esile selle, et Eesti haiglates asuti võrdselt teiste maailma haiglatega südameinfarkti patsientidel ummistunud pärgartereid ravima nii, et neis taastada verevool kas ravimite või ka protseduuride abil. Arstide keeles öelduna tähendab see umbunud pärgarterite farmakoloogilise ja mehaanilise reperfusioonravi kasutuselevõttu.