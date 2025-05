PILDID Mitusada aastates õppijat lõpetas väärikate ülikooli

Tartu ülikooli aulasse kogunesid neljapäeva lõunal väärikate ülikooli programmis osalejad, et panna õppeaastale pidulikult punkt. Programmijuht rõõmustas, et kui muidu on aula lõpetamistel täitunud koos külalistega, siis nüüd oli ainuüksi lõpetajaid nii palju, et istekohti nappis.