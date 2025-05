Henn Uuetoa: Vaikinud sireenid tuleb ruttu üürgama panna

Paraku pole erilist vahet, millise Eesti ajakirjandusväljaande esileht sisse toksida, sest õppuse käigus testitud ohusireene vaikis nii Tartus, Jõgeval kui näiteks Viljandis. See näitas õppuse läbikukkumist ja varuplaanide puudumist. Mis siis õieti juhtus – juhtus see, et õieti ei juhtunudki midagi ja eelhoiatuse kohaselt kell 15 üle Eesti 22 asulas üürgama hakkama pidanud õhusireenid paljude inimeste kõrvu vaat et ei kostnudki.