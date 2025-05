GALERII Ahhaa keskuses selgub Eesti parim minifirma

Näiteks Lela Riin Barkalaja, Uku Jesmin ja Anni Raa Tartu Karlova koolist on valmis meisterdanud eesti-, saksa-, vene- ja ingliskeelsed keeleõppe vestluskaardid. «Mõtlesime, et keele õppimine on õudselt igav ja raske. See on tore viis, kuidas seda mängulisemaks teha,» selgitas Raa memoriinimängu saamisloo tagamaid. Kaarte valmistavad nad koolimajas laminaatoriga.