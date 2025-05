Arstitudengid hindavad lemmikõppejõudude puhul sõbralikkust ja naljasoont, samuti kriitikameelt ja entusiasmi

Üliõpilased hindavad doktor Maasika sõbralikkust, abivalmidust ja huumorisoont. Tema praktikume iseloomustab soe õhkkond ning vahel võib juhtuda, et praktikum läheb veidi üle aja vaid seepärast, et õppejõud räägib oma erialast nii põnevalt, et juttu lihtsalt jätkub kauemaks. Ka räägib doktor Maasikas oma tööst nii suure õhina ja kirega, mis õpilastele inspireerivalt mõjub.