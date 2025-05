ELU ISE Sajanditagusest Tartust kõnelevasse raamatusse jõudis ka Helmi, kes ei tulnud eila sinna, kuhu oli igatsevale Edgardile lubanud

​Need on sajanditagusest Tartust vaid mõned seigad, mille leiab endise kergejõustikutreeneri Jaanus Kriiski (60) postkaardikogust. See on viimase kahekümne aastaga kasvanud nii suureks, et täpset kaartide arvu ei tea ta isegi. Tõenäoliselt on neid seal ligi 2500. Vanimad pärinevad 19. sajandi teisest poolest, enamik jääb aga esimese ja teise ilmasõja vahele. Kõik kujutavad Tartut ja selle lähiümbrust.