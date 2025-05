Märja elanikud võivad hakata toasooja eest maksma Eesti krõbedaimat hinda

Märja inimesed on mitmel pool, sealhulgas ajaleheveergudel pidevalt kurtnud, et nende küttearved on üle mõistuse kopsakad hoolimata vahepeal hellitatud lootusest, et uue katlamaja valmimisega väheneb ka surve nende rahakotile. Kõik püüdlused toasooja odavamaks rääkida on seni liiva jooksnud. See mõjub inimestele masendavalt teadmises, et aprillis esitas teenusepakkuja N.R. Energy konkurentsiametile uue hinnataotluse – ikka ülespoole.