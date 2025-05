Üle kümne tehase avab müütide murdmiseks ja noorte julgustamiseks uksed

Avatud tehaste päeva korraldatakse esimest korda ja tänavu vaid Tartumaal. Selle projektijuht ja Eesti inseneride liidu järelkasvu programmijuht Kristi Kuusemets ütles, et säärane mõte tekkis avatud talude näitel juba mitme aasta eest. «Tahtsime noored tehastele lähemale tuua ja murda kuvandit, et neis on räpane ja must,» selgitas ta.

Üritus vältab kaks päeva. Neljapäeval ongi fookus noortel, kes saavad kokkulepitud aegadel tehastes ekskursioonil osaleda. Reedel võivad tuurile minna teisedki huvilised, kes on end selleks enne kirja pannud. Asja mõte pole lihtsalt inimestele näidata, et tehased on tänapäevased, vaid lahendada aastatepikkust probleemi. «Meil on Eestis suur inseneride puudus, piisavalt noori ei õpi neid erialasid, mida on töötlevas tööstuses tarvis,» nentis ürituse projektijuht. Ta lisas, et sama mure on ka ettevõtetel, mistõttu kadusid 13 avatud tehaste päeva kohta kiirelt.