Afganistanist pärit noormees õppis ära eesti keele ning tunneb end nüüd ehtsa tartlasena

Luunja keskkooli lõpuklassis õppival Ahmad Jalal Faizyl (20) pole praegu aega raisata, sest käes on kibekiire eksamite aeg. Eesti keele eksam on juba seljataga. See läks tal ka igati edukalt, sest kolm aastat tagasi Afganistanist Tartusse pagenud noormehel on eesti keel vabalt suus.