Silver Kuusik: kui reeglid ei loe. Mis toimub Lossi tänaval?

Nii Lossi 11/13 detailplaneering kui 2020. aastal korraldatud arhitektuurivõistluse lähteülesanne näitavad, et arendaja on rikkunud mitut olulist piirangut. Võistlustingimused sätestasid, et hoone maksimaalne lubatud maapealne suletud brutopind on 4500 m². Võidutöö jäi sellele piirile alla (4314 m²). Ent praegu ehitatakse hoonet, mille mahuks on ehitusloa järgi märgitud 5520 m² – see ületab kehtestatud ülemmäära 23 protsendi võrra.