Tartu süüdistab kohtuvõidu taustal riiki kahepalgelisuses

Tartu linnasekretär Jüri Mölder ütles, et kohtuvaidlus on oluline õiguse praktilise kohaldamise ja õigusselguse tagamise seisukohast.

Kui ööpäevaringsele erihooldusele suunatud inimesele pole kahe aasta ja üheksa kuu jooksul kohta leitud, kuigi see on seadusega ette nähtud, ei saa seda pidada mõistlikuks ooteajaks ja selline tegevus on õigusvastane.