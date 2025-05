PILTUUDIS Õlletehase tornis lehvib laiguline lipp

Digilaikudega on loodud Eesti kaitseväelaste välivormide värvimaskeering, kuid niisamuti võib seda leida praegu mõningatel toodetel poelettidel – selleks, et rõhutada reservväelaste olulisust ühiskonnas.

Joogitootja A. Le Coq juhataja Jaanus Vihand rääkis, et nemad tahtsid sellele teemale veelgi rohkem tähelepanu pöörata ja nii heisatigi nädala alguses tehase mastidesse digilaigus lipud. Need lehvivad seal kuni maakaitsepäeva ehk 23. juunini.

Jaanus Vihand põhjendas, et praegu on Eesti kaitse ja turvalisus tähtsam kui kunagi varem ja seepärast vajavad tunnustust kõik reservväelased. «See on meie austusavaldus kõigile õppusel osalejatele ning tegev- ja reservväelastele.»