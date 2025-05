Nädala lõpus saab soomlaste eestvõttel Emajõe ääres leili visata ja viisakalt aru pidada

Ühtlasi rõhutas Valkeeniemi, et saun inspireerib loomeinimesi, mida kinnitab muu hulgas see, et just Tartu saunaarutelu aegu astub Šveitsis Rootsi esindajana Eurovisiooni lavale soomlaste ansambel KAJ, kelle laul ülistab just nimelt sauna kasulikke omadusi.

Saunaarutelude korraldajad on ettevõtmises lähtunud teadmisest, et kogu maailmas otsitakse praegu meetodeid, mis aitaks ühiskondlikku diskussiooni turvalisemalt läbi viia, vähendada teravat polariseerumist ja vaenukõne tõusu. Kuulamisel põhinev dialoog on seejuures üks meetod, mida on viimastel aastatel asutud üha laiemalt kasutama nii Soomes, Eestis kui ka teistes piirkonna riikides. «Dialoogimeetodi mõte ei ole võita väitlust ega kedagi enda usku pöörata, vaid eesmärk on üksteise mõtteid edasi arendada, kuulata ja mõista. Nagu saunas. Dialoogimeetod on tuletatud Soomes välja töötatud niinimetatud timeout-meetodist,» täpsustas Valkeeniemi.