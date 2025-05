Tartu linnavalitsus otsustas uue lainekeeluala määrata Ihaste sillast Hobuseraua tänava 44a kinnistuni. See on linnulennult mõnesaja meetri pikkune ala, kuid vajalik, et kaitsta jõeäärseid maju. Samuti parandab see veekogu keskkonnaseisundit.