Kas see ongi kõhutõve põhjus? Tartu Veevärk leidis lasteaia juurest kahtlase toru

Veevärgi võrguosakonna meister Andres Mägi, kes teisipäeva ennelõunal kaevetöid jälgis, selgitas, et torus, mille ummistumist kahtlustatakse, liigub vesi ainult ühes suunas ning see jõuab lasteaia kraanidesse. «Vahepeal kaob surve ära ning on arvatud, et miski võib toru sees olla. Täpselt ei saa midagi enne öelda, kui oleme toru lahti lõiganud,» täpsustas ta.