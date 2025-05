Mariliis Maremäe: ettevõtlikkust tuleb arendada varakult ja praktika kaudu

Ettevõtlikkust seostatakse eeskätt ettevõtluse valdkonnaga. Tegelikult on selle sõna tähendusväli palju laiem: ettevõtlikkus on omaduste ja hoiakute kogum, mis kattub suurel määral universaalsete tulevikutöö oskustega. Ettevõtlikkus koondab endas loovust, algatusvõimet, vastutust ja elluviimist. Olulised on ka planeerimis-, probleemide lahendamise, koostöö- ja suhtlemisoskus.