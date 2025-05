Heateo jooks kogus rasket lihashaigust põdeva Miina jaoks ligi 9500 eurot

Tähtvere spordipargis oli kohal ka Miina ise. Sel korral tegi ta jooksuteekonna kaasa koos oma perega ja kärus, kuid teades seda, kui väga Miina iseseisvate sammude nimel pingutab, ei ole sugugi välistatud, et näeme teda aastate pärast kiirel sammul rajale suundumas, rääkis Tartu ülikooli kliinikumi lastefondi koostöö- ja kommunikatsioonijuht Liis Ehrminger.

Et selleni jõuda, aitab lihasjõudlust ja sammumustrit parandav kõnnirobot teda välja palju. «Ilma heade inimeste abita ei oleks see võimalik – suur tänu kõikidele jooksjatele ja teistelegi, kes on Miinale abikäe ulatanud,» lisas Ehrminger.