Noor juht niitis maha elektriposti, piirkonnas tuli vool välja lülitada

Õnnetus juhtus laupäeva õhtul kolmveerand üheksa paiku Tartumaal Lähte külje all Pupastvere teel. Roolis olnud 20-aastane noorsand kasutas auto roolimisel liialt uljaid võtteid ning polnud palju vaja, et särtsakas BMW enam noorele juhile ei allunud. Auto kaldus kruusateel vasakule poole teelt välja ning õnnetuseks just selles paigas, kus juhtus olema betoonist elektripost.