«Mulle meeldib, et inimesed märkasid seda igapäevast rügamist, aga ma ei arva, et väärin tiitlit rohkem kui teised emad. Me kõik oleme teel selle ühe eesmärgi nimel,» lausus ta. «Viie lapse emana on päris palju logistilisi ülesandeid ja rassimist, hea meel on selle üle, et minu rasket tööd on nähtud. Ma olen väga meelitatud, olen kõrvust tõstetud, et mind nomineeriti, et Nõo vald märkas mind ja ka sõbrannad kiitsid mind. Mul on sõnadega raske, laval hakkasin lausa nutma.»