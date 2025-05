Täna kel 11 kõlas Elva mändide all Tartumaa tervisespordikeskuses stardipauk 43. Tartu maastikumaratoni enam kui tuhandele põhidistantsil osalejale. Kui neid on samasse kohta finišisse oodata vähem kui paari tunni jooksul, siis kaks korda pikema maa jooksjad said juba medali kaela.